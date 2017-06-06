Удачно зашел: Медведев обрадовался виртуальному подарку на книжном фестивале

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Москва, 6 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил книжный фестиваль «Красная площадь», где неожиданно стал обладателем сертификата на доступ к платформе «Литрес».

«Это я удачно захожу один раз в год: то читательский билет подарят, то сертификат», — отметил Медведев. При этом глава Роспечати Михаил Сеславинский сообщил, что такие же подарки получат и члены правительства.

«Дмитрий Анатольевич, послезавтра заседание правительства, чтобы уравнять в правах и вас, и вице-премьеров и членов правительства, мы подготовили полный пакет карточек, 30 карточек, для входа на платформу«Литрес», — добавил он.