Лавров взял Канта в союзники в вопросе о «вмешательстве России» в дела других стран

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Калининград, 6 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения западных стран о том, что РФ якобы вмешивается в дела других государств.

Лавров напомнил, что в последнее время Россию постоянно обвиняют в том, что она пытается вмешаться во внутренние дела США, европейских стран, пытается подорвать лидерство Европы. В связи с этим министр процитировал философа Иммануила Канта

«Способность суждения — есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя», — заявил глава российской дипломатии, выступая перед аудиторией Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

По словам Лаврова, вся эта истерия нацелена на то, чтобы оттеснить внимание от критического осмысления положения внутри Евросоюза, который переживает системный кризис, и переложить вину за собственные проблемы и просчеты на других.