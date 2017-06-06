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Новороссия
Разведка ДНР обнаружила под Донецком военных инструкторов из США, Литвы и Польши

Разведка ДНР обнаружила под Донецком военных инструкторов из США, Литвы и Польши

16:46  6 Июня 2017
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Разведка ДНР обнаружила под Донецком военных инструкторов из США, Литвы и Польши

Донецк, 6 июня. Иностранные военные инструкторы прибыли на позиции украинских силовиков в районе Авдеевки под Донецком. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Американские, литовские и польские так называемые партнеры Украины во всем выражают поддержку, присылая оружие и боеприпасы, а также военных инструкторов. Разведка ДНР зафиксировала очередное прибытие инструкторов на позиции 72-й механизированной бригады», — сказал Басурин.

По его словам, иностранные военные инструкторы будут готовить украинских силовиков к боевым действиям в городских условиях.    

#днр #сша #всу #донбасс #донецк #авдеевка
Алексей Громов
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