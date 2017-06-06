Разведка ДНР обнаружила под Донецком военных инструкторов из США, Литвы и Польши

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Донецк, 6 июня. Иностранные военные инструкторы прибыли на позиции украинских силовиков в районе Авдеевки под Донецком. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Американские, литовские и польские так называемые партнеры Украины во всем выражают поддержку, присылая оружие и боеприпасы, а также военных инструкторов. Разведка ДНР зафиксировала очередное прибытие инструкторов на позиции 72-й механизированной бригады», — сказал Басурин.

По его словам, иностранные военные инструкторы будут готовить украинских силовиков к боевым действиям в городских условиях.