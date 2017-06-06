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Общество
Картина Левитана ушла с молотка в Лондоне за 66 млн рублей

Картина Левитана ушла с молотка в Лондоне за 66 млн рублей

17:06  6 Июня 2017
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Картина Левитана ушла с молотка в Лондоне за 66 млн рублей

Лондон, 6 июня. Картина известного художника Исаака Левитана «Лето» была продана на торгах, организованных домом Sotheby's, за 909 тысяч фунтов стерлингов (66,2 миллиона рублей).

В рамках «Русской недели» с молотка ушли такие произведения, как «Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя» Ильи Репина (764,8 тысячи фунтов стерлингов), «Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии» Алексея Боголюбова (500,8 тысячи фунтов стерлингов), «Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича» Константина Юона (729 тысяч фунтов стерлингов) и многие другие.

Ранее издание URA.RU сообщило о том, что часы президента РФ Владимира Путина будут якобы проданы на аукционе в Монако.

#левитан
Алексей Громов
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