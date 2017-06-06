Фигуранты дела о хищении в Минкультуры РФ полностью возместили ущерб

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Москва, 6 июня. Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и остальные фигуранты «дела реставраторов» возместили ущерб на сумму более 100 млн рублей, сообщил адвокат Евгений Зобов.

Фигуранты о хищении государственных средств на реставрацию культурных объектов в полной мере возместили ущерб (порядка 163 млн рублей), что подтверждает соответствующая справка. Об этом рассказал правозащитник Евгений Зобов. По данным следствия, средства были похищены во время восстановления Новодевичьего монастыря в Москве, калужского музея космонавтики, театра драмы в Пскове и ряда других объектов. Известно, что одному из фигурантов дела Григорию Пирумову продлен арест до 15 сентября.