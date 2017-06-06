Приплыли: азовский покупатель бросил «Генерала Ватутина» в Керченском проливе

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Москва, 6 июня. Заявка на прохождение лайнера «Генерал Ватутин» по Керченскому проливу пришла из города Азов в Ростовской области. Покупатель судна находится там.

Однако в настоящее время из Азова поступило сообщение об отмене всех заявок на лоцманское сопровождение корабля. Ранее документы поступили в ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».

При этом заказчик не пояснил причины отмены сопровождения. По всей видимости, от него просто отказались, уточнил информированный источник ФАН.

Сейчас корабль пришвартован в южной части Керченского пролива и проходит проверку ФСБ.

