Минпромторг РФ предложил наказывать покупателей за необоснованные жалобы

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Москва, 6 июня. Правительство предлагает привлекать к ответственности россиян, которые направляют заведомо необоснованные жалобы на магазины. С таким предложением выступил во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Чтобы вернуть ситуацию в разумное русло, мы считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы», — отметил он.

Глава ведомства подчеркнул, что с развитием цифровых технологий оставить жалобу в Интернете становится все проще, чем охотно пользуются люди.