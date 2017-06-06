Лавров констатировал бессилие Запада перед правящими Украиной радикалами

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Калининград, 6 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государства запада не способны призвать к порядку находящихся у власти в Киеве радикалов, которые блокируют выполнение минских соглашений.

Глава МИД РФ отметил, что ультрарадикальные силы совершили вооруженный государственный переворот на Украине, который поддержали Вашингтон и Брюссель. Лавров подчеркнул, что радикалы «по сей день правят балом в этой стране и блокируют любые усилия по выполнению минских договоренностей».

«Их западные покровители бессильны и не могут призвать радикалов к порядку», — добавил Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев усилил саботаж минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.