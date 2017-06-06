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Политика
Лавров констатировал бессилие Запада перед правящими Украиной радикалами

Лавров констатировал бессилие Запада перед правящими Украиной радикалами

16:53  6 Июня 2017
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Лавров констатировал бессилие Запада перед правящими Украиной радикалами

Калининград, 6 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государства запада не способны призвать к порядку находящихся у власти в Киеве радикалов, которые блокируют выполнение минских соглашений.

Глава МИД РФ отметил, что ультрарадикальные силы совершили вооруженный государственный переворот на Украине, который поддержали Вашингтон и Брюссель. Лавров подчеркнул, что радикалы «по сей день правят балом в этой стране и блокируют любые усилия по выполнению минских договоренностей».

«Их западные покровители бессильны и не могут призвать радикалов к порядку», — добавил Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев усилил саботаж минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

 

#украина #лавров
Тимур Румянцев
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