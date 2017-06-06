Украинский министр призвал ввести визовый режим и ограничить сообщение с Россией

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Киев, 6 июня. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил за ограничение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Он также призвал ввести визовый режим с РФ.

«Как гражданин Украины, я поддерживаю эту идею (ограничить железнодорожное и автобусное сообщение и ввести визовый режим», — цитируют слова министра украинские СМИ.

Омелян, тем не менее, опроверг сообщения о том, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией этим летом. В то же время министр заявил, что любое сообщение с Россией следовало бы прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

В данный момент между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. После событий весны 2014 года «Федеральная пассажирская компания» была вынуждена постепенно уменьшать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах.