Аваков сравнил блокаду Донбасса с остановкой трамвая

В Избранное

Скопировать

Запорожье, 6 июня. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости силовой блокады Донбасса, поскольку монополия на силовые действия принадлежит государству.

Сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление радикалов о переходе к следующему этапу блокады Донбасса, который подразумевает национализацию предприятий. «Я вам заявляю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства!» – сказал он, сравнив анонсы радикалов о блокировании с остановкой «трамвая, который не нравится».

По словам Авакова, подобные анонсы расцениваются как политические спекуляции. Глава МВД посоветовал радикалам сначала подумать о стране, о своем весе в обществе и уж в последнюю очередь о «политическом капитале». «Мы не допустим никакой акции этих активистов», — резюмировал Аваков.