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Москва, 6 июня. Круизный лайнер «Генерал Ватутин» долгое время «висел» в открытой продаже и никак не мог обрести владельца.

Как сообщил источник ФАН, у граждан Украины просто нет денег: в круизы туристы Незалежной отправляться при всем желании не могут, а российские судовладельцы опасаются, что судно находится в плачевном состоянии, ведь долгое время лайнер стоял без работы и мог насквозь проржаветь.

Ранее стало стало известно, что «Генерал Ватутин» был продан неназванной офшорной компании. Одним из условий соглашения является отправка судна в Россию.

По последним данным, «Генерал Ватутин» находится в Керченском проливе и проходит пограничную проверку.