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Общество
Стало известно, как Украина искала покупателя ржавому «Генералу Ватутину»

Стало известно, как Украина искала покупателя ржавому «Генералу Ватутину»

16:31  6 Июня 2017
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Стало известно, как Украина искала покупателя ржавому «Генералу Ватутину»

Москва, 6 июня. Круизный лайнер «Генерал Ватутин» долгое время «висел» в открытой продаже и никак не мог обрести владельца.

Как сообщил источник ФАН, у граждан Украины просто нет денег: в круизы туристы Незалежной отправляться при всем желании не могут, а российские судовладельцы опасаются, что судно находится в плачевном состоянии, ведь долгое время лайнер стоял без работы и мог насквозь проржаветь.

Ранее стало стало известно, что «Генерал Ватутин» был продан неназванной офшорной компании. Одним из условий соглашения является отправка судна в Россию.

По последним данным, «Генерал Ватутин» находится в Керченском проливе и проходит пограничную проверку.  

 

Ярослава Замысловатова
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