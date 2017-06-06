Донбасс: ВСУ обстреливают территорию ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

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Луганск, 6 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики более 200 мин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Голубовский, Донецкий, Логвиново, Красный Яр и Красный Лиман. В ходе обстрелов украинские силовики применяли вооружение БМП, гранатометы и минометы калибра 120 и 82-мм, использование которых запрещено минскими соглашениями.

Марочко также добавил, что Луганская народная республика готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем и продолжает соблюдать минские соглашения, однако в случае необходимости Народная милиция ЛНР будет действовать решительно.