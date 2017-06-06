Россиянин, руководивший порно-сектой с проститутками для ЕС и США, задержан в Болгарии

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Бургас, 6 июня. В болгарском городе Бургасе задержали гражданина России, разыскиваемого по подозрению в убийстве несовершеннолетнего. Как стало известно ФАН, предположительно, задержанный является главой так называемой порносекты «Каула-Дхарма».

40-летний уроженец Хабаровска Митрадэвананда Парамахамса задержан на 40 дней. Причиной его ареста стал розыск по линии Интерпола на основании постановления суда в Москве от 5 апреля 2017 года. Он обвиняется в убийстве несовершеннолетнего 18 июня 2016 года.

По предварительной информации, разыскиваемый является главой так называемой порносекты, прославившейся поставками проституток в страны ЕС, США и Мексику. Как сообщил источник ФАН, задержанный попросил отпустить его под денежный залог, мотивируя это тем, что не сможет есть тюремную пищу, так как в ней есть сахар. Также Парамахамса сообщил о наличии жилья в Болгарии — он арендовал квартиры в Софии и Бургасе.