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СМИ раскрыли источник сексуальности пожилой супруги французского президента

СМИ раскрыли источник сексуальности пожилой супруги французского президента

16:19  6 Июня 2017
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СМИ раскрыли источник сексуальности пожилой супруги французского президента

Париж, 6 июня. Супруга нового президента Франции Эммануэля Макрона, Бриджит Макрон, в свои 64 года смогла составить достойную конкуренцию фотомодели Меланье Трамп, которая считается самой изысканной и неотразимой первой леди в мире.

В отличие от супруги американского президента, первая леди Франции не может похвастаться идеальными пропорциями тела. У нее довольно массивные плечи и слабо выраженная талия, однако Бриджит Макрон компенсирует это стройными от природы ногами, удачно подбирая наряды.

Одежда, в которой супруга французского лидера появляется на официальных мероприятиях, всегда яркая, дерзкая и привлекающая внимание мужчин, что противоречит общепринятому стереотипу о скромной и неброской моде у жен президентов. Она охотно демонстрирует стройные, длинные ноги, предпочитая брюкам юбки и платья, при этом верхняя часть наряда как правило свободного покроя, пишет издание Дни.ру.

 

#бриджит макрон
Геннадий Плющев
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