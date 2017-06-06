Жителям Алеппо предстоит восстановить христианские храмы и мусульманские мечети

В Избранное

Скопировать

Алеппо, 6 июня. В освобожденный от боевиков Алеппо вернулись 25 тысяч христиан.

Источники в Алеппо сообщают, что боевики без разбора уничтожали все культовые здания в крупнейшем городе Сирийской арабской республики. В сохранившихся церквях службы продолжались и во время боевых действий, однако сейчас молитвы не прерываются разрывами снарядов.

В Алеппо пострадали или оказались полностью разрушенными десятки церквей и минаретов, рассказывают местные жители. Горожане лишний раз докажут то, что ценят и уважают культурные и религиозные традиции друг друга, совместно восстанавливая мечети и христианские храмы.