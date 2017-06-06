Сохраняйте спокойствие: Киев ответил на заявление «Газпрома» по правилу take or pay

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Киев, 6 июня. Представители компании «Нафтогаз-Украина» опровергли слова замглавы правления «Газпром» Александра Медведева о том, что Стокгольмский арбитраж не отменял правила «бери и плати».

«Наш официальный комментарий по заявлению Медведева: «Арбитражный трибунал отменил требования«Газпрома» по положению бери или плати», — опубликовано в сообщении компании в Facebook.

Ранее Медведев заявил, что Стокгольмский арбитражный суд не отменял правило take or pay. Никаких подробностей представитель «Газпрома» не сообщил, однако он подтвердил, что компания получила текст промежуточного решения и сейчас проводит его анализ.

Отметим, что «Газпром» и «Нафтогаз» судятся с июня 2014 года из-за контрактов на поставку и транзит газа. Российская сторона требует взыскать с Украины 37 млрд долларов за недобор контрактных объемов газа в 2012-2013 годах.