Каррера останется в «Спартаке» еще на два года

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Москва, 6 июня. Московский «Спартак» продлил контракт с наставником команды Массимо Каррера до 31 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Первоначально трудовое соглашение было рассчитано до конца июня 2018 года.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» и главный тренер нашей команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 53-летний итальянец руководит «Спартаком» с 17 августа 2016 года. Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России.