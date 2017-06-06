Украинцев возмутила регистрация в соцсети Ukrainians через «ВКонтакте»

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Киев, 6 июня. Новая социальная сеть Ukrainians, которая появилась после запрета российских «ВКонтакте» и «Одноклассники», стала доступна для регистрации, однако пользователи недовольны ограниченным функционалом.

Пользователи украинской соцсети Ukrainians возмущены ограниченным функционалом новой платформы, пока доступна только регистрация и установка фото для аккаунта, а также кнопки «расшарить» учетную запись через «ВКонтакте» и Facebook. Известно, что регистрация возможна через электронную почту или трансфер данных из Facebook. Канадские разработчики соцсети StartupSoft обещают, что при регистрации 100 тысяч пользователей, они активируют новые функции.

Отметим, что украинцы открыто высказывают свое недовольство, а некоторые высмеивают «аналог» российских соцсетей. Так, Владимир Б. заявил, что название Ukrainians отталкивает пользователей из других стран мира. Дмитрий Бутковский изумлен: «это украинская соцсеть или домен ВК?».

Но больше всего пользователей смешит тот факт, что Ukrainians предлагает поделиться новостью о регистрации в заблокированной Украиной российской соцсети «ВКонтакте». Сергей Цапко уверен, что «люди не будут переходить на украинскую соцсеть, пока нет функционала».