ФСБ пополнила список запрещенных в России террористических организаций

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Москва, 6 июня. Группировка «Муджахеды джамаата ат-тавхида валь-джихад» внесена в список террористических организаций по решению Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

Теперь в едином реестре организаций, признанных террористическими в России, уже 27 группировок — как международные, так и российские.

Отметим, что группировка «Муджахеды джамаата ат-тавхида валь-джихад» была внесена в реестр по решению, которое принял 2 июня Московский областной суд.

Напомним, 25 мая ФСБ РФ сообщила о задержании в Москве четырех человек, готовивших теракты с применением самодельных взрывных устройств на объектах столичного транспорта.