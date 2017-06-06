РФ подняла в воздух МиГ-31 для перехвата норвежского самолета над Баренцевым морем

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Москва, 6 июня. Истребитель МиГ-31, который входит в состав дежурных сил ПВО Северного флота, был поднят в воздух, так как над нейтральными водами Баренцева моря был замечен неизвестный самолет. Об этом проинформировали официальные представители министерства обороны Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, воздушное судно летело вдоль российской границы (с выключенным транспондером).

«Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», — отметили в ведомстве.

МиГ-31 вернулся на аэродром после того, как норвежский самолет удалился от границы.

Ранее стало известно о том, что истребитель Су-27 был поднят для перехвата самолета В-52 над Балтикой.