ЛНР узнала о гибели военнослужащего ВСУ в перестрелке с «Правым сектором»

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Луганск, 6 июня. Украинский военнослужащий погиб в результате вооруженного столкновения с боевиками «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Нижнетеплое. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«4 июня произошел обстрел пункта временной дислокации одного из подразделений 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое. Известно, что огонь из стрелкового оружия вели националисты «Правого сектора», — сообщил Марочко.

В результате инцидента погиб украинский военнослужащий, при этом командование ВСУ скрывает данный факт, утверждая, что солдат погиб от пули снайпера.

* Организация запрещена на территории РФ.