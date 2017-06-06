Сирия сегодня: SDF ворвались в Ракку, бои с ИГ под Пальмирой, правда о мальчике из Алеппо

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Сирия сегодня, 6 июня. Западная коалиция и «Сирийские демократические силы» (SDF) вошли в Ракку; силы Башара Асада сражаются с ИГ* под Алеппо и под Пальмирой; история мальчика, названного «символом Алеппо».

Падение Ракки

Силы поддерживаемого США альянса оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) вошли в город Ракку, центр одноименной провинции в Сирии, которая до последнего времени считалась «столицей» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ*).

Как сообщает France-Presse со ссылкой на командира подразделения SDF Рожда Фелата, бойцы оппозиции заняли квартал Мехлеб на востоке Ракки.

Активная фаза операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ началась в понедельник. Как заявил официальный представитель SDF Талал Сило, отряды «Сирийских демократических сил» атаковали позиции исламистов с трех сторон — с востока, запада и севера. Ожидается, что уличные бои за Ракку будут затяжными и кровавыми, по словам Сило, «боевики будут умирать, защищая свою столицу».

Ракка была захвачена боевиками ИГИЛ еще в 2013 года и считалась неофициальной столицей «Исламского государства»*. Костяк ударной группы «Сирийских демократических сил», которые ведут наступление на город, составляют курдские отряды и ополчение арабских племен, также в операции участвует американский спецназ. Воздушное обеспечение наступления на Ракку осуществляют ВВС возглавляемой США коалиции.

Отметим, президент Сирии Башар Асад не признает законность действий коалиции в Ракке, обвиняя США и их союзников по коалиции в агрессии и интервенции.

Силы Асада сражаются с ИГ под Алеппо

Как сообщает сирийский источник Федерального агентства новостей, Сирийская арабская армия (САА) штурмует северную часть Анаданской равнины к северо-западу от Алеппо, ведя сражение с боевиками «Исламского государства». Также появилась информация, что отряды САА выбили террористов ИГ из районов Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон на востоке провинции Хомс. Сообщается, что к востоку от Пальмиры было уничтожено более 30 боевиков ИГ.

На северо-западе провинции Алеппо правительственная сирийская арабская армия вместе с союзниками начала наступление на позиции ИГ утром во вторник, сообщает со ссылкой на местные источники информагентство Al Masdar News. Подразделения ССА во главе со спецназом «Тигры» вместе с проасадовскими ополченцами штурмовали северную часть Анаданской равнины. Если атака окажется успешной, то уже к вечеру вторника сирийская армия установит огневой контроль над северо-восточной частью населенного пункта Хейян, сообщает источник.

Судьба мальчика, названного «символом Алеппо»

Отец пострадавшего во время боев за освобождение Алеппо сирийского мальчика Омрана Дакниша, фотография которого активно публиковалась в западных СМИ, заявил, что террористы использовали страдания ребенка в своих корыстных целях.

«Террористы неоднократно утверждали в своих СМИ, что Омран мертв. Потом они стали говорить, что он все-таки жив. Никакого доверия к ним нет», — рассказал Мухаммад Хейр Дакниш в интервью RT.

Отец мальчика добавил, что боевики хотели использовать страдания его сына в корыстных целях — в частности, для обвинений в адрес Башара Асада и России. Дакниш также рассказал, что после освобождения Алеппо его семье удалось вернуться в родной дом, и их жизнь все постепенно налаживается.

История маленького Омрана стала известна после того, как в СМИ появилось видео, распространенное сирийской оппозицией, в котором рассказывалось о спасении ребенка, контуженного при освобождении восточного Алеппо от боевиков.

СМИ со ссылкой на сирийскую оппозицию утверждали, что здание, где под завалами якобы был найден Омран Дакниш, было разрушено авиаударами ударами, нанесенными ВКС России17 августа 2016 года. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг публикации западных СМИ, что по району Аль-Кватерджи, где якобы был найден ребенок, в это время наносился авиаудар.

* Организация запрещена на территории РФ.