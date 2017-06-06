Около 100 домов исключены из списка проекта реновации по желанию москвичей

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Москва, 6 мая. Около 100 зданий в российской столице были исключены из списка проекта реновации. Об этом сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

Он указал на то, что жители вышеуказанных домов проголосовали против сноса.

«Это, конечно, еще раз подтверждает, что москвичи неравнодушные люди, и они всегда готовы включиться в обсуждение сложных и злободневных вопросов», — цитирует слова Собянина издание «Вечерняя Москва».

По данным главы города, около 90% домов из предварительного списка поддерживают проект реновации.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал противников сноса пятиэтажек.