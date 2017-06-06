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Россия
ФСБ проверяет в Керчи сбежавший с Украины лайнер «Генерал Ватутин»

ФСБ проверяет в Керчи сбежавший с Украины лайнер «Генерал Ватутин»

16:14  6 Июня 2017
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ФСБ проверяет в Керчи сбежавший с Украины лайнер «Генерал Ватутин»

Керчь, 6 июня. Лайнер «Генерал Ватутин» находится в Керченском проливе и проходит пограничную проверку.

Источник ФАН сообщил, что лайнер «Генерал Ватутин» находится в акватории Керченского пролива, экипаж судна выполняет все указания пограничников и не совершает никаких противоправных действий.

ФСБ проверяет в Керчи сбежавший с Украины лайнер «Генерал Ватутин»

Сотрудники ФСБ проверят путевой лист и выяснят пункт назначения бывшего украинского судна. Процедура займет три-четыре часа, отмечает источник. После этого в пограничном управлении ФСБ России будет принято решение, сможет ли «Генерал Ватутин» продолжить путь в Ростов-на-Дону или ему придется вернуться.

#фсб #лайнер #судно #генерал ватутин
Алексей Громов
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