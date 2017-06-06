Группа IOWA приедет на выпускной к победителю конкурса «ВКонтакте»

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Москва, 6 июня. Социальная сеть «ВКонтакте» проводит конкурс для российских выпускников. Самые креативные школьники смогут отпраздновать свой выпускной вместе с популярными музыкантами.

Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо снять необычное видео об окончании школы и опубликовать его под хэштегом #Выпускной2к17. Авторы самой шикарной работы смогут приглась на выпускной российскую группу IOWA.

«Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят», — рассказала солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Проект «Выпускной 2017» стартовал в мае этого года. Участникам проекта дарят оригинальные стикеры. Пользователи, которые указали полную информацию о себе в профиле, могут вступить в чат, созданный одноклассниками и учащимися параллельных классов. В акции приняли участие более 460 тысяч человек, сообщает «Ридус».