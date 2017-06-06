Послы Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма

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Брюссель, 6 июня. Послы 28 государств-членов Европейского союза согласовали продление ограничительных мер в отношении республики Крым и Севастополя на один год.

По словам источника в Совете Евросоюза, соответствующее решение было принято в рамках стратегии непризнания Крыма в составе Российской Федерации.

Ожидается, что на встрече глав МИД стран ЕС 19 июня в Люксембурге данное решение должно быть утверждено, передает «Ридус» со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует продлить антироссийские экономические санкции на саммите 22-23 июня.

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2017, ответил на вопрос, принесли ли санкции ущерб России.