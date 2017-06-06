Вакцина против терроризма: зачем нужна присяга при получении гражданства РФ

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Президент России Владимир Путин одобрил возможность лишать гражданства осужденных за терроризм и также предложил обдумать идею, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга. Эти инициативы, как считают эксперты, будут работать в единой связке. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, но в целом я разделяю такую позицию», — сказал Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Эти предложения уже обсуждались ранее на самом высоком уровне, и такая инициатива не стала неожиданной. ранее Путин уже предлагал Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы для тех, кто вступает в гражданство России.

Президент привел пример армейской службы: когда туда приходит призывник, он произносит присягу. Возможно, такую же процедуру стоит ввести и при получении гражданства. В торжественной церемонии человек подтвердит намерение стать гражданином России и пообещает чтить традиции, уважать нашу историю.

Обсуждался и вопрос лишения российского гражданства тех, кто был осужден за терроризм. Тут Володин заверил Путина: все фракции едины во мнении, что такое лишение необходимо. Ведь в заявлении о приеме в гражданство человек подтверждает, что будет верным России и обязуется добросовестно выполнять свой гражданский долг. А уж если нарушает — так надо быть готовым нести ответственность до конца.

«Это не наше изобретение, такое применяется и в других странах — когда при получении гражданства предусмотрена процедура присяги. Это некая публичность и некие публичные юридически оформленные обязательства, которые гражданин берет на себя, принимая правила жизни и гражданства новой страны. Я не вижу здесь какой-то проблемы. Скорее, это еще один шаг к тому, что человек должен совершенно осознанно брать на себя все эти обязательства и понимать, что гражданство дает тебе не только права. Можно обойтись и без этого, но и так неплохо. Особенно если учитывать, что нарушение присяги может стать юридическим основанием для лишения гражданства за терроризм. Если в ней будут прописаны некие обязательства гражданина, а он их нарушит, то это можно истолковать как юридическое право на лишение гражданства», — комментирует специально для ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Володин как раз и подчеркнул: в парламенте готовы изучить международный опыт и внести поправки, которые можно будет увязать с обязательствами по присяге.

«Наши депутаты и юристы сейчас пытаются осмыслить задачу, как лишать гражданства тех, кто совершает террористические преступления. Есть положение в Конституции, что никто не может быть лишен гражданства. Тем не менее, нужно различать тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто получил уже во взрослом возрасте, приехав из другой страны. И тут-то нужны определенные процедуры, которые в случае необходимости позволили бы таких людей лишать гражданства. До этого были попытки лишать террориста гражданства, обвинив его в подаче неверных документов при подаче заявки. Но это слишком мудреная логика размышлений», — считает, в свою очередь, политолог Юрий Почта.

По его словам, лишенные гражданства и обиженные люди могут потом подавать жалобы в конституционный суд и ЕСПЧ, но против нарушения присяги уже не поспоришь. Противопоставить что-то этой вакцине против терроризма будет сложно.

«Возможно, такую присягу введут при получении паспорта. Тут прослеживаются аналогии с армейской службой. Вначале боец проходит курс подготовки (неделю-две), а потом уже принимает присягу. И только после этого он считается полноценным гражданином, полноценным военнослужащим, на которого распространяются все права и все обязанности. Мы просто пойдем по пути формализации института гражданства: не всегда мы осознаем все права, свободы и обязанности, которые дает формальное отношение к государству. Вполне возможно, уже не только само государство станет больше требовать от гражданина, но и тот, помня, что принимал присягу, подумает, что и государство во многом ему обязано помогать, защищать и прочее. Это дальнейшее развитие нашей государственности, которая существует с 1991 года», — добавляет эксперт ФАН.