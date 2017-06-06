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Политика
Трамп поддержал арабских лидеров, отказавшихся иметь дело с Катаром

Трамп поддержал арабских лидеров, отказавшихся иметь дело с Катаром

16:15  6 Июня 2017
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Трамп поддержал арабских лидеров, отказавшихся иметь дело с Катаром

Вашингтон, 6 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости финансирования терроризма, комментируя дипломатический скандал вокруг Катара.

«Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я сказал, что нельзя больше поддерживать радикальную идеологию. Лидеры ткнули пальцем в Катар — смотрите», — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран заявили о разрыве дипломатических отношений после недавнего теракта в Лондоне. Официальной причиной для такого шага стали обвинения в поддержке терроризма.

#трамп
Геннадий Плющев
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