Новая гигантская озоновая дыра угрожает жителям США смертельными болезнями

Вашингтон, 6 июня. Американские ученые бьют тревогу. Совсем скоро, по их прогнозам, над Соединенными Штатами может возникнуть огромная озоновая дыра, из-за которой в стране может резко вырасти число онкобольных.

В исследовании, результаты которого опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, специалисты пояснили, что наиболее уязвимым к эрозии озоновый слой становится в летнее время. Причину этого они видят в повышенной концентрации дихлорида хлора в атмосфере над США.

При этом именно истончение или исчезновение озонового слоя, как подчеркивают специалисты, является одним из главных причин рака кожи. Так, уменьшение на один процент озона в стратосфере может обернуться появлением еще ста тысяч больных раком кожи.

На сегодняшний день в США зарегистрировано порядка 3,5 страдающих этим заболеванием, уточняет телеканал 360.