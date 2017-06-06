ЛНР: украинские силовики обстреляли поселок Донецкий, горит жилой дом

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Луганск, 6 июня. Минувшим утром украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Донецкий, в результате чего загорелся дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Около 11:00 подразделения ВСУ, дислоцирующиеся в Новозвановке открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Донецкий, в результате обстрела загорелся жилой дом», — отметил Марочко.

Он добавил, что минувшей ночью украинские силовики уже обстреливали поселок Донецкий, в результате чего были повреждены два жилых дома.