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Весь мир
Россиянка сядет в тюрьму в ОАЭ за показанный американке средний палец

Россиянка сядет в тюрьму в ОАЭ за показанный американке средний палец

16:11  6 Июня 2017
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Россиянка сядет в тюрьму в ОАЭ за показанный американке средний палец

Москва, 6 июня. Россиянку приговорили к трем месяцам лишения свободы в ОАЭ за демонстрацию неприличного жеста участнице дорожного конфликта. Об этом сообщает издание The National.

В мае 2016 года женщина, которую в местных СМИ называют россиянкой, повздорила на дороге с американкой. По словам потерпевшей, подсудимая сначала продемонстрировала рискованное вождение, потом затормозила прямо перед машиной истицы и, услышав сигнал от нее, вышла на проезжую часть и показала средний палец. Более того, обвиняемая дала полицейским чужое водительское удостоверение, когда те выписывали ей штраф.

Россиянка сядет в тюрьму в ОАЭ за показанный американке средний палец

По данным The National, россиянку депортируют на родину после отбытия наказания.

Алексей Громов
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