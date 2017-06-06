Россиянка сядет в тюрьму в ОАЭ за показанный американке средний палец

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Москва, 6 июня. Россиянку приговорили к трем месяцам лишения свободы в ОАЭ за демонстрацию неприличного жеста участнице дорожного конфликта. Об этом сообщает издание The National.

В мае 2016 года женщина, которую в местных СМИ называют россиянкой, повздорила на дороге с американкой. По словам потерпевшей, подсудимая сначала продемонстрировала рискованное вождение, потом затормозила прямо перед машиной истицы и, услышав сигнал от нее, вышла на проезжую часть и показала средний палец. Более того, обвиняемая дала полицейским чужое водительское удостоверение, когда те выписывали ей штраф.

По данным The National, россиянку депортируют на родину после отбытия наказания.