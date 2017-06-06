Преподавателя вуза на Урале будут судить за изнасилование школьницы в аудитории

В Избранное

Скопировать

Магнитогорск, 6 июня. Следственные органы СК РФ по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании 15-летней девушки. Он также обвиняется в тяжком причинении вреда здоровью.

Инцидент произошел 12 декабря 2016 года. По версии следствия, преподаватель производственной практики одного из вузов Магнитогорска, находясь в состоянии наркотического опьянения, привел в аудиторию 15-летнюю девушку. Угрожая несовершеннолетней молотком, мужчина изнасиловал знакомую. Впоследствии 8 марта в ходе ссоры с одним из местных жителей обвиняемый нанес последнему ножевое ранение, причинив тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.