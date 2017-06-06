Володин по поручению Путина подготовит текст клятвы для вступающих в гражданство РФ

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Москва, 6 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил от российского лидера поручение ввести клятву для вступающих в гражданство России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил Володину вместе с депутатами Государственной думы подумать над введением присяги.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», — считает президент.

Володин в ответ пообещал вместе с депутатами подготовить текст клятвы на верность государству с учетом международного опыта и российских традиций, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

Спикер Госдумы добавил, что предложенные поправки в закон о гражданстве РФ будут увязаны с обязательствами, которые можно обозначить в клятве. В ответ российский лидер заявил, что инициатива может иметь юридические последствия.

Также Путин поддержал предложение о лишении российского гражданства тех, кто уже был осужден за преступления террористической направленности. Как отметил Володин, было бы правильно отменять решение о предоставлении таким лицам гражданства РФ.