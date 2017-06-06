Экс-порнозвезда объяснила, зачем рвется во французский парламент

В Избранное

Скопировать

Париж, 6 июня. Бывшая порнозвезда Эстер Койман претендует на место в парламенте Франции. Как пишут местные СМИ, она выдвинула свою кандидатуру от партии «Независимый экологический альянс» на выборах в департаменте Ивелин.

Койман запомнилась любителям фильмов для взрослых как Зара Уайтс. Также в молодости она снималась для журналов Playboy и Penthouse. Бывшая актриса не стесняется своего прошлого, хотя и признает, что пережила «два жестких года» в порноиндустрии.

«Меня порой узнают на улицах, но все меньше и меньше», — приводит ее слова Утро.ru.

Бывшая порноактриса хочет пробиться в парламент, чтобы внести свой вклад в борьбу за права животных и защиту бездомных.