Путин призвал укрепить потенциал сил гражданской обороны

Москва, 6 июня. Силы гражданской обороны должны заниматься укреплением своего потенциала. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Силы гражданской обороны должны укреплять свой потенциал, активно осваивать новые технологии и совершенствовать нормативно-правовую базу, продвигать добровольческие и волонтерские инициативы», — указано в обращении главы государства к участникам Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения.