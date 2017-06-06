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Политика
Путин призвал укрепить потенциал сил гражданской обороны

Путин призвал укрепить потенциал сил гражданской обороны

16:00  6 Июня 2017
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Путин призвал укрепить потенциал сил гражданской обороны

Москва, 6 июня. Силы гражданской обороны должны заниматься укреплением своего потенциала. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Силы гражданской обороны должны укреплять свой потенциал, активно осваивать новые технологии и совершенствовать нормативно-правовую базу, продвигать добровольческие и волонтерские инициативы», — указано в обращении главы государства к участникам Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин поздравил участников и гостей Ливадийского форума с Днем русского языка.

#путин
Алексей Громов
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