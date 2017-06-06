Хэтчбек Volkswagen Golf покидает российский рынок

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Москва, 6 июня. В России прекратят продажи хэтчбеков Volkswagen Golf. Поставки машин были прекращены еще в прошлом году, дилерский запас практически полностью закончился. На складах продолжают стоять несколько машин 2016 года выпуска стоимостью 1,4 – 1,5 млн рублей.

Причина прекращения поставок — небольшой объем продаж. Слабый спрос связан с высокими ценами на автомобиль, которые, в свою очередь, обусловлены тем, что сборка происходит не на территории России. Тем не менее, российские дилеры уверены, что модель когда-нибудь вернется на отечественный рынок. Однако срок возобновления продаж Volkswagen Golf остается туманным. Это произойдет не раньше 2018 года.

После окончательного ухода немецкого седана марку на российском рынке будет представлять седан Volkswagen Jetta нижегородской сборки, стоимость которого достигает 949 тысяч рублей.