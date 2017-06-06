Петербургские автозаводы уходят на летние каникулы

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Санкт-Петербург, 6 июня. На период летних коллективных отпусков в июле-августе 2017 года остановят конвейеры заводы автоконцернов Toyota, Hyundai и Nissan в Санкт-Петербурге, а также завод Ford в Ленобласти.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Hyundai, 17 июля 2017 года на предприятии начнется коллективный отпуск, который продлится две недели. За этот период будут проходить плановые работы по обслуживанию техоборудования.

Представитель завода Toyota также сообщил, что с 7 августа по 20 августа 2017 года на предприятии состоится традиционный коллективный отпуск.

Напомним, ранее стало известно, что строительство первого в России завода Mercedes-Benz начнется уже 20 июня.