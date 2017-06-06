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Накал страстей в Верховной раде пробил опасную высоту. Депутаты от пропрезидентской украинской партии «Блок Петра Порошенко» обвинили экс-премьера Незалежной Юлию Тимошенко в госизмене. Та, в свою очередь, обещает посадить Порошенко и всех его сторонников в тюрьму, как только придет к власти.

Обе стороны парламентской баталии обвиняют друг друга в коррупции и вредительстве. Лидер фракции БПП в украинском парламенте Артур Герасимов заявляет, что контракт на поставку российского газа, подписанный с «Газпромом» в годы премьерства Тимошенко, невыгоден для Украины. Он настаивает, что Тимошенко подписала это «грабительское» для украинского народа соглашение за взятку.

В свою очередь, Юлия Тимошенко называет все эти обвинения атакой на ее политическую партию «Батькивщина». Также она вменяет в вину президенту Порошенко и его «клану» финансовые махинации. Именно они установили грабительские цены на уголь и нефть в стране, что очень и очень больно бьет по карману простых украинских граждан. За одно это Тимошенко обещает отправить Порошенко и его людей в тюрьму, как только станет президентом.

Впрочем, даже здесь преступления правящего украинского президента не заканчиваются, продолжает экс-премьер. Порошенко также наживается на войне в Донбассе. «Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — заявила Юлия Тимошенко.

Пикировки в Верховной раде — не редкая вещь. Тем не менее сегодня в дело пошла чрезвычайно крупнокалиберная «артиллерия»: государственная измена, угрозы массовых арестов и заключений, обвинения в развязывании войны. Во что вся эта история выльется? Развирается Федеральное агентство новостей.

«Вспомните хотя бы один период в домайданной или постмайданной истории Украины, когда в преддверии выборов такие обвинения не звучали. Все время украинские политики винят друг друга в госизмене», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

По мнению Корнилова, самым примечательным моментом во время сегодняшних дебатов в Раде было выступление одного из сторонников Тимошенко — ее бывшего адвоката, а ныне парламентария Сергея Власенко. «Бывший адвокат Тимошенко напомнил тем депутатам, кто сейчас обвиняет ее в заключение «кабального контракта с «Газпромом», что на тот момент они сами были в «Блоке Юлии Тимошенко». Что они защищали этот контракт и превозносили его. Сейчас они требуют посадить Тимошенко в тюрьму, а раньше они сами бегали с плакатами «Юле — волю», — поясняет эксперт.

«Это обычная украинская картина. Как только пахнет выборами — все начинают обвинять друг друга в преступлениях, даже если прекрасно помнят, что и они сами эти преступления покрывали, а то и участвовали в них. Сейчас на Украине только ленивый не говорит о досрочных выборах. Все создают различные блоки и, если могут «утопить» своего вчерашнего товарища, делают это», — суммирует свою точку зрения Владимир Корнилов.

Досрочные выборы в парламент, заключает Корнилов, могут состояться уже в этом году. Сейчас это зависит от множества факторов. Прежде всего, от того, будет или нет президент Порошенко уверен в том, что таким образом он сможет сделать Раду более контролируемой.

Киевский политтехнолог Сергей Слободчук также уверен, что обострение темпераментов в Верховной раде свидетельствует о близости досрочных выборов, сначала парламентских, а потом и президентских.

«Первый и главный фактор — это социология. В конце мая социологическая служба «Рейтинг» опубликовала данные о популярности украинских политиков. Сейчас Тимошенко — самый популярный человек на Украине. Случись завтра выборы, большинство избирателей проголосует за нее. Из всех опрошенных — это 9,3%. Из тех, кто точно пойдет на выборы и знает, за кого будет голосовать, и того больше — 15%. Для сравнения — у Порошенко только 12%. Понятно, что все эти рейтинги надо воспринимать с долей скепсиса. На Украине они покупаются и продаются очень легко. Тем не менее очевидно, что у Порошенко есть очень мощный конкурент, и это добавляет парламентской борьбе непреклонности», — отмечает Слободчук.

Разговоры о досрочных выборах пока могут быть лишь спекуляцией. Тем не менее то, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» крайне неудовлетворительно для Украины, уже свершившийся факт. Украинские госчиновники сейчас всеми силами пытаются убедить избирателя, что это была своеобразная «перемога», но, когда экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, этого не могут сделать даже они. Если победить не удалось, то нужно найти виновного в поражении. Потому в БПП и вспомнили вдруг о газовом контракте 2009 года.