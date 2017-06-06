ИГИЛ перебросило силы из Ракки и Мосула в Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 6 июня. Боевики «Исламского государства»* атакуют гарнизон осажденного города, не считаясь с потерями.

Военные источники отмечают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) задействовали в штурме все доступные силы. Отряды исламистов пополнили подразделения, выведенные из Ракки и иракского Мосула.

Гарнизон Дейр эз-Зора держит оборону и ожидает прорыва линии фронта правительственными войсками в провинциях Хомс и Хама. Это позволит снять блокаду с Дейр эз-Зора и выбить террористов из провинции.

Ранее агентство Дни.ру сообщило о том, что авиаудар ВВС США убил пятерых мирных жителей в районе Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.