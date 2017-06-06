Житель Алеппо о «Белых касках»: Пока я спасал семью, боевики снимали кадры для пропаганды

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Алеппо, 6 июня. Отец знаменитого сирийского мальчика Омрана Дакниша, фотографии которого облетели все западные СМИ во время освобождения Алеппо, рассказал, что боевики сирийской оппозиции сделали его сына главной фигурой своей пропаганды.

Мухаммад Хейр Дакниш вспоминает, что так называемые добровольцы из «Белых касок» стояли неподалеку и снимали ролик, пока он вызволял свою семью из-под обломков разрушенного снарядом дома.

«Пока я спасал семью, боевики снимали, как мои родные выбираются из дома, чтобы использовать кадры для пропаганды. Я никогда не имел дела с их организациями и не принимал от них так называемую гуманитарную помощь», — рассказал Мухаммад Хейр Дакниш RT на русском.

Напомним, что ранее ряд СМИ опубликовали фотографию покрытого пылью и засохшей кровью трехлетнего сирийского мальчика, назвав его жертвой сирийских войск и российских ВКС, которые освободили Алеппо от террористов.