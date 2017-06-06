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Новости Сирии
Сирия: коалиция США назвала освобождение Ракки решающим ударом по ИГ

Сирия: коалиция США назвала освобождение Ракки решающим ударом по ИГ

15:28  6 Июня 2017
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Сирия: коалиция США назвала освобождение Ракки решающим ударом по ИГ

Дамаск, 6 июня. Операция по освобождению сирийской Ракки будет долгой и сложной, но станет решающим ударом по террористам «Исламского государства»*, заявил командующий международной операцией против ИГ* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

При этом он подчеркнул, что даже после того, как террористов разгромят в Мосуле и в Ракке «впереди все еще будет множество тяжелых сражений», сообщает Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

Ранее о начале «великой битвы» за Ракку заявил официальный представитель альянса оппозиции «Сирийские демократические силы» Талал Сило.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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