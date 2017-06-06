Геополитический проект: почему НАТО не принесет пользу Черногории

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Вступление Черногории в НАТО не укрепит ее безопасность и безопасность Североатлантического альянса. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами об одержимости США и Евросоюза «освоением Балкан».

Как отметил Лавров, НАТО — геополитический проект, который ведет к дополнительным расходам стран альянса. Он отметил, что вступление Черногории в военный блок никак не отразится на ее безопасности, поскольку ей никто не угрожал и не может угрожать.

Кроме того, по слова российского министра, Москва не против, чтобы балканские страны, включая Черногорию и Македонию, становились частью европейской экономической интеграции. Это естественно, что географическое положение предполагает единый экономический механизм, рынок и общее экономическое пространство.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: США и руководство НАТО долгие годы рассказывали нам сказки о том, что НАТО не собирается расширяться на Восток, продвигаясь к российским границам. Но на Западе демократия: слово политических лидеров прошлого десятилетия легко перебито мнением политических лидеров современности. НАТО не просто продвинулась на Восток, но и вплотную приблизилась к нашим границам.

«Например, в 90-е страны США и Евросоюза обманывали Россию. Ответом на эту ложь западных партнеров у нас были две стратегии. Первая — мы, понимая абсурдность этой затеи, вовлекали НАТО в идею вступления России в Североатлантический альянс. Мы показывали, что военно-политический союз России и Запада является той целью, которая должна всех устроить. Однако все понимали, что полная интеграция России в НАТО невозможна — кто будет управлять таким альянсом? Как перевести системы вооружения России на натовские стандарты? И зачем это делать, если наши системы вооружения по многим позициям просто лучше? Вот мы и реализовали другую стратегию — укрепили собственные системы вооружения, нашли противоядие ПРО, опередили НАТО по многим позициям», — рассказал Рябов.

Но, заметил эксперт, с годами для руководства альянса военно-политический проект превратился в другое — под страхом «угрозы со стороны России» руководство НАТО взяло в полное политическое подчинение слабые восточно-европейские режимы. Более десятка стран Европы сегодня полностью лишились суверенитета, не могут сделать ни одного шага без согласований на уровне Брюсселя и Вашингтона.

«Вступление Черногории в НАТО нас волнует только в той степени, что братский народ полностью попадает в подчинение западным политикам, все более безответственным. Вступление Черногории в западный военный блок является прямой военной угрозой другой стране — Сербии. Это в свою очередь уже серьезный геополитический фактор: этим противостоянием Запад может воспользоваться для провокационных действий. Это вызывает тревогу, поскольку мы помним, где начинались две мировые войны. Об опасности военно-политических игр на Балканах сказал и Лавров. Вступление Черногории в НАТО ставит под удар стабильность в этой стране. Потому, что руководство Черногории полностью оторвано от действительности: население выступает за братские отношения и с Сербией, и с Россией. Вряд ли нас ждет мир и согласие в Черногории после этого решения», — резюмировал Игорь Рябов.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что в заявлении Лаврова нет ничего странного. Типичный дипломатический ответ.

«Но за ним глубокая суть, которую в мире многие просто не в состоянии осмыслить, да и не все понимают в России. Суть нашей внешней политики состоит в том, что мы против вмешательства во внутренние дела других государств, против навязывания своей воли другим народам. Мы считаем, что основа сотрудничества это не страх перед сильным, а такие вещи, как интерес к культуре и истории, иногда и общность исторической судьбы. Собственно, по схожему варианту строит свою внешнюю политику и Китай. Сейчас Пекин уже открыто говорит, что его проект Единого пояса «Шелкового пути» — это альтернативный вариант глобализации, основанной на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Россия, конечно, выступает за то, чтобы Балканы сами определяли свою судьбу. Надо доверять мудрости других народов. Да и мы были бы не прочь более тесно сотрудничать с Евросоюзом. Что касается вступления Черногории в НАТО, то альянс ничего от этого точно не выиграет. Это неприятно, но не смертельно. Так что позицию Лаврова оцениваю как взвешенную и разумную», — резюмировал Андрей Иванов.