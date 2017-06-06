Госдума выявила 90% фальшивых подписей против реновации

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. 18 тысяч подписей из 20 тысяч против осуществления реновации в Москве являются поддельными. Об этом заявили в Государственной думе РФ.

По словам главы профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, из 20 тысяч подписей четыре тысячи поставили лица, которые проживают в попадающих под реновацию районах.

«Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные — только четыре тысячи жителей подпадают под реновацию, все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», — отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал идею распространить программу реновации жилья на все регионы России.