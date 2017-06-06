ДНР вынесет на обсуждение в Минске обстрелы ВСУ под Донецком и Ясиноватой

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Донецк, 6 июня. На предстоящих переговорах в Минске представители ДНР поднимут вопрос о гибели мирных жителей при обстрелах Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Восемь мирных, ни в чем не повинных граждан были ранены. Женщина погибла на глазах у сына, который с тяжелейшими ранениями находится в больнице. Мальчик остался сиротой. Таковы последствия вопиющих действий украинских военных только за последние двое суток», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что данная трагедия станет первым вопросом на завтрашней встрече подгруппы по безопасности в Минске. Представители ДНР продолжат настаивать на необходимости скорейшего отведения и вооружений в районе Станицы Луганской, после чего стороны смогут приступить к отводу вооружения по всей линии соприкосновения в Донбассе.