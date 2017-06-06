Дейр эз-Зор: в боях с ИГИЛ ранен бригадный генерал САА

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Дейр эз-Зор, 6 июня. Во время столкновений с «Исламским государством»* ранения получил военачальник, руководивший обороной района «Панорама».

Военные источники в Сирии сообщили о ранении бригадного генерала, который руководил обороной одной из самых напряженных точек в Дейр эз-Зоре. В каком состоянии сейчас находится Зухайр Сарай Аль-Дин пока неизвестно.

Отмечается, что положение гарнизона Дейр эз-Зора близко к критическому. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бросили в атаку все силы, перестрелки не прекращаются уже более трех дней. Игиловцы активно используют смертников на «шахид-мобилях» и наступают в направлениях «Панорамы» и базы 137-го полка.

* Организация запрещена на территории РФ.