А был ли мальчик: кто сделал из Омрана Дакнеша символ информационной битвы за Алеппо

В Избранное

Скопировать

В прошлом году Федеральное агентство новостей (ФАН) уже писало о сирийском мальчике Омране Дакнеше. Ведущие западные СМИ тогда публиковали душераздирающие фотографии и видеозаписи, где был запечатлен ребенок, на которого невозможно было смотреть без слез нормальному человеку. Весь в пыли и засохшей крови, только что вытащенный из-под завалов, он сидел с потерянным видом в машине скорой помощи.

В «слезинке ребенка» тут же обвинили сирийское правительство и российские ВКС, в результате действий которых якобы и пострадал Омран. Но уже тогда у Федерального агентства новостей (ФАН) появились сомнения в подлинности этой истории.

Во-первых, информацию о воздушном ударе по Алеппо опроверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Во-вторых, материалы были предоставлены Махмудом Рсланом (Mahmoud Rslan), который был замечен на «селфи» с боевиками группировки «Нур эд-Дин аз-Зенки», известной тем, что обезглавили 12-летнего палестинца.

И вот теперь, когда Алеппо освобождено и вернулось к мирной жизни, отец ставшего своеобразной иконой и «символом страданий мирного населения» мальчика подтверждает использование своего сына оппозиционными группировками для антиправительственной пропаганды.

В интервью журналистам телеканала «Аль-Маядин», нашедшим семью Омрана, Мухаммад Хейр Дакнеш рассказал, что теперь у них все хорошо, и благодарит Бога за то, что семья смогла вернуться домой. Он рассказывает, что был ранен в результате удара по дому. Пока помогал разбирать завалы, какие-то люди увезли его детей в больницу, где и были сделаны знаменитые снимки. После этого случая к Мухаммаду стали приходить различные «гуманитарные организации», о которых он ничего до того не слышал, и стали предлагать свои услуги.

О характере этих услуг он рассказал в другом видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

Omran's dad tells how "rebels" traded w/blood of his son & how he was offered money 2 do interviews & attack the govt #Syria via @j_alashkar pic.twitter.com/OiDzyUTFG4 — Walid (@walid970721) June 5, 2017

Мухаммад говорит, что после инцидента, когда они находились на территориях, контролируемых повстанцами, несколько группировок пытались прельстить его деньгами, чтобы тот дал интервью с целью очернить сирийское правительство.

«Мне предлагали большие суммы денег несколько группировок. Кто-то как материальную помощь, кто-то как пожертвование».

В числе пытавшихся подкупить отца иконического мальчика, Мухаммад называет оппозиционных журналистов Мусу аль-Омара (https://twitter.com/MousaAlomar) и Абу аль-Шейха, которые выступали в качестве посредников.

«Но я отказался взять деньги», — заканчивает рассказ Дакнеш.

Сейчас Муса аль-Омар упорно пытается оправдаться в своем твиттере и на Youtube-канале. Оппозиционный журналист называет интервью ложью, созданной «под диктовку режима», в качестве аргумента приводя публикации фото Омрана в респектабельных западных СМИ год назад. Деньги же аль-Омар предлагал якобы из благих побуждений, на лечение всех раненных после авиаудара детей.

Солидарен с коллегой и другой «уважаемый журналист» немецкой газеты Bild Джулиан Ропке. В социальной сети «Твиттер» он оставил вульгарное сообщение, в котором назвал интервью с Мухаммадом Хейром Дакнишем пропагандой.

Но, как мы видим на последних видео, Омран Дакнеш — счастливый и веселый мальчик, который живет на территориях контролируемых сирийским правительством. Его отец ходит на работу и, как заверяет сам, знает, что вечером обязательно вернется домой.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников не видит в этом событии ничего неожиданного и нового, о чем поделился в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН):