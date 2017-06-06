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Общество
Володин назвал противников реновации «безответственными политиканами»

Володин назвал противников реновации «безответственными политиканами»

15:22  6 Июня 2017
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Володин: Выступающие против реновации "политиканы" сами не жили в хрущевках

Москва, 6 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал противников программы реновации «безответственными политиканами» и предположил, что они руководствуются корыстными интересами.

Володин подчеркнул, что считает дискредитацию программы сноса жилья в Москве вредной, поскольку этот проект важный, ответственный и необходимый. По его мнению, в настоящее время идет атака на инициаторов реновации, «людей за деньги выводят на митинги».

«Ответственная власть ищет пути решения. А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован», — цитирует спикера «Интерфакс».

Председатель Госдумы предположил, что противники сноса пятиэтажных домов, как правило, сами никогда не жили в хрущевках. Кроме того, эту программу не приветствует и бизнес, теряющий рынки из-за снижения себестоимости квадратного метра.

Алексей Громов
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