Операция коалиции против ИГ в Ракке может спровоцировать конфликт с Турцией

В Избранное

Скопировать

Анкара, 6 июня. Турция пригрозила возглавляемой США коалиции решительными мерами, если проводимая ею операция по освобождению Ракки будет представлять угрозу для Анкары. Об этом во вторник заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым после того, как «Сирийские демократические силы» начали бои за Ракку.

Комментируя решение ФРГ освободить арендуемую в Турции базу ВВС «Инджирлик», которое было принято после того, как немецких депутатов не допустили на территорию военного объекта, Йылдырым заявил, что «Германия должна идти своим собственным путем», передает Hurriyet.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»* (ДАИШ) официально запрещена в России. В настоящее время силы возглавляемой США коалиции пытаются выбить боевиков из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом ИГ* в данном регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.