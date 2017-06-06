Экономисты оценили последствия введения продуктовых карточек для бюджета России

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Москва, 6 июня. Инициатива выделения малоимущим 10 тысяч рублей в год, предложенная министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, может оказаться эффективной в рамках программы продовольственной помощи. Так считает профессор факультета экономики, политолог, научный руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПб Дмитрий Травин.

«Я думаю, что если помогать малоимущим, то через продовольственные талоны это более удобный и подходящий вариант, но соответственно, нельзя забывать, что это немалые расходы бюджета», — считает эксперт.

При этом он добавил, что данная мера должна сопровождаться экономией на других расходах, так как станет значительной статьей расходования бюджетных средств, который в настоящий момент не так много.

Также Травин заявил о необходимости помогать с помощью продовольственных талонов и ваучеров, поскольку это лучший способ, чем раздавать всем подряд, передает Newinform.