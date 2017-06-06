Он шел на Одессу, а вышел к Ростову: почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в Россию

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Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» неожиданно резко изменил курс, направившись вместо Одессы в сторону России. Причина такого поведения команды судна в течение нескольких часов оставалась неизвестной. Первоначально сообщалось, что судно взяло курс на Ростов-на-Дону.

Как сообщало одесское издание «Думская», 1 июня четырехпалубный круизный лайнер «Генерал Ватутин» вышел из Киева, направившись в так называемый горящий круиз. Однако до первого пункта назначения — Одессы — он так и не дошел. Корабль, зайдя в Херсон, направился Измаил, а затем в Вилково.

Накануне рано утром «Генерал Ватутин» вышел из Вилкова и неожиданно взял курс по направлению к российскому Крымскому полуострову. Ночь корабль провел возле южного берега Крыма, а утром во вторник возобновил движение. В настоящее время появилась информация, что судно держит курс на Керчь.

«Червону руту» не шукай вечорами

В круизной компании «Червона рута», которая в СМИ была названа организатором туров на «Генерале Ватутине», корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили, что не располагают информацией о причинах изменения маршрута судна. Также в компании заявили, что к ним этот теплоход в настоящее время вообще не имеет никакого отношения.

Как позже выяснилось, возможно, фирма просто скрывала, что судно уже продано.

В списках не значился

Как ранее сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник, у ФСБ России данных по «Генералу Ватутину» нет. В территориальные воды России судно не заходило, поскольку является круизным, и запросов на стоянки в российских портах от его команды не поступало.

Германия сдалась генералу Ватутину

Теплоход «Генерал Ватутин» был построен в 1988 году на судоверфи в Германии по проекту 302. Был передан Советскому Союзу и приписан к государственному объединению «Укрречфлот», плавал по Днепру и Черному морю.

Уже в постсоветские годы, в 1993 году корабль получил имя «Генерал Ватутин». В 2002 году после модернизации из «Укрречфлота» судно было продано компании «Червона рута». Также сообщается, что судно проходило реконструкцию на Украине в 2000, 2001 и 2002 годах.

С 2005 и до 2013 годы «Генерал Ватутин» ходил в круизы Киев — Ялта — Одесса, работая в основном с интуристами. Затем судно три года находилось на отстое в Киеве, а с 2016 года перешло на круизную линию Киев — Одесса — Вилково — Киев.

Согласно сайту «Ватутина», его вместимость — 321 пассажир (156 кают), длина — 129 метров, ширина — 17 метров, скорость 26 км/ч.

На судне имеются четыре палубы для гостей, ресторан, три бара, конференц-зал на 220 человек, парикмахерская, сувенирный киоск и амбулатория.

По данным украинского регистра судоходства, до последнего времени «Генерал Ватутин» принадлежал компании Breeze Cruise Lines Limited с портом приписки в Херсоне. В феврале судно прошло полный ремонт, после чего получило сертификаты, действительные до 2019 года. Аварийных случаев с лайнером не зафиксировано.

Я от бабушки ушел

Пользователи соцсетей вдоволь нашутились над загадочными приключениями беглого украинского лайнера. Вот лучшие шутки от пользователей Facebook и Twitter.

— Он шел на Одессу, а вышел к Ростову.

— Ушел от Одессы-мамы к Ростову-папе.

— Генерал Ватутин сбежал, чтобы украинцы не переименовали его в Шухевича (напомним, в Киеве проспект Генерала Ватутина переименовали в проспект Шухевича, служившего гитлеровцам).

И еще пара перлов из Twitter «Голос Мордора‏»:

— ДнепроГЭС имени В.И. Ленина тоже бы свалил оттуда с удовольствием, но не может. Мучается.

— А знаете, почему Украина не послала вдогонку за «Генералом Ватутиным» вооруженную до зубов эскадру? Да потому что нет у Украины эскадры.

Ждем-с

По данным сайта MarineTraffic, прибытие «Генерала Ватутина» в Ростов-на-Дону ожидалось во вторник, 6 июня около 19.00 по местному времени. Однако по последним данным Федерального агентства новостей, в настоящий момент судно направляется в Керчь в российском Крыму.

А вот последняя информация из украинских источников, первоначально появившаяся в Telegram-канале Mash.

Как сообщил президент круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов, у судна, которое раньше арендовала его фирма, сменился собственник, который и принял решение сменить курс и увести судно с Украины.

По словам Соколова, в 2002 году судно заводилось на территорию Украины в качестве инвестиции. Через три года стоянки теплоход расконсервировали и попытались использовать как круизное судно, но особого дохода это не принесло. Поэтому собственник перепродал корабль, и теперь «Генерал Ватутин» ходит под флагом Белиза и даже уже выведен из украинского реестра судов.

«Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил документы и ушел», — рассказал бывший арендатор.

По последним данным, капитан беглого судна уже связался с российскими пограничниками, был определен допустимый маршрут корабля и место его стоянки. На борту «Генерала Ватутина», помимо экипажа из 13 граждан Украины, находятся пять представителей российской стороны.

«Кстати еще одно любопытное условие при продаже — обязательная смена названия судна с «Генерала Ватутина» на любое другое», — сообщает источник.